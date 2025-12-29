Российская пептидная вакцина от колоректального рака готовка к клиническому применению

Российские ученые готовы к клиническому применению вакцины от колоректального рака.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, ее ведомство подало заявку в Минздрав на разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины против этого онкологического заболевания. Это уже вторая вакцина против колоректального рака, разработанная ФМБА. Первой вакцине – "Онкопепт" – Министерство здравоохранение уже выдало разрешение (речь идет о персонифицированной терапевтической онковакцине), передает "Россия 24" со ссылкой на Скворцову.

Пептидные вакцины считаются перспективным направлением в лечении окнозаболеваний, но у них есть несколько минусов. Некоторые из них могут быть преодолены со временем, разобраться с другими науке пока сложно. Во-первых, ученые указывают на скорее вспомогательную роль таких препаратов, которые действуют эффективно только в комплексе с другими видами лечения. Во-вторых, вакцины персонифицированные, для каждого пациента нужны дорогостоящие и продолжительные тестирования, чтобы подобрать нужные пептиды. Это значительно снижает коммерческий потенциал препарата.