Самая большая площадка для выгула собак всех пород открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появилась самая большая в городе площадка для выгула собак. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Местом расположения площадки выбран участок на перекрестке проезда Теплоходный и проспекта Седова, где раньше была незаконная автостоянка. Работы по обустройству проводятся в два этапа. Первый этап уже завершен, а второй продолжится в июле 2026 года. По данным мэрии, стоимость строительства площадки составляет 4 млн рублей, а общая площадь пространства составит 1 тысячу 750 квадратных метров.

Сама территория разделена на две части. Первая предназначена для выгула собак крупных пород, вторая – для мелких и средних пород. Для этого устанавливаются снаряды и оборудование соответствующих размеров.

На обеих частях площадки для дрессировки собак будут установлены барьеры, трамплины, бумы, туннели, слаломы, ступеньки, барьеры-покрышки, качалки-балансиры разной высоты и размеров, а также скамейки и урны. А на входе построен тамбур для исключения непредвиденного выбегания питомцев с территории.

Как добавили в мэрии, всего за три года в Железнодорожном районе по просьбам жителей были обустроены три площадки для выгула собак.