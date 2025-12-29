Житель Пыть-Яха привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

Житель Пыть-Яха привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Полицейские установили, что в начале октября текущего года местный житель 2003 года рождения, находясь в общественном месте, высказывал в адрес военнослужащего, проходящего службу в зоне проведения специальной военной операции, оскорбительные выражения с использованием нецензурной лексики и нанес ему удары по голове, повалив на землю.

В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.