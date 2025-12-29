После нападения мигрантки на учительницу из Екатеринбурга возбудили уголовное дело

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах, которые привели к избиению учительницы из Екатеринбурга. Нападение произошло на глазах ее 12-летней дочери и мужа, который и остановил нападавшую.

О произошедшем в следственном комитете узнали из СМИ. Как те сообщают, началом конфликта послужило парковочное место, которое не поделили семья учительницы и пара неславянской внешности. Мигрантка напала на пострадавшую, которая вышла из аптеки, нанесла ей несколько ударов по лицу. Разнять женщин смог только супруг пострадавшей. В тот момент в машине учительницы находилась ее дочь.

После этого семья сразу отправилась в больницу, где женщине зафиксировали многочисленные травмы головы.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР, после инцидента было возбуждено уголовное дело.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах с учетом озвученной в публичном пространстве информации, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах", – сообщили в СКР.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.