Песков: Разговор Путина и Трампа состоится в самое ближайшее время

Новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам вчерашней встречи президента США с Владимиром Зеленским состоится в самое ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле пока не знают, как прошли переговоры Зеленского и Трампа и не могут их оценить. Однако в Москве согласны с оценкой Трампа, что мир стал "значительно ближе", отметил Песков.

Он также добавил, что о телефонном разговоре Путина и Зеленского сейчас не идет речи, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, перед началом переговоров с Зеленским Трамп созванивался с Путиным и пообещал, что позвонит ему снова сразу после окончания разговора с президентом Украины.