Трамп оценил успех переговоров с Зеленским по мирному плану "на 95%"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Зеленским ему удалось добиться "95-процентного прогресса".

"Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили — кто-то сказал бы, на 95 процентов — я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой *****", - цитирует РБК Трампа.

Также президент США заявил о тех же 95% прогресса в обсуждении вопроса предоставления Украине гарантий безопасности: "Но я не люблю говорить в процентах. Я просто считаю, что у нас все очень хорошо получается. Мы, возможно, очень близки. Есть одна или две очень колючие проблемы, очень сложные вопросы". О каких именно проблемах идет речь Трамп не уточнил.

Переговоры президентов США и Украины прошли в резиденции Трампа Мар-о-Лаго во Флориде. До этого Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой и потом заявил прессе, что позвонит Владимиру Путину еще раз сразу после завершения переговоров с Зеленским.

Кроме того, Трамп по итогам разговора с Зеленским заявил, что Москва, якобы, собирается помочь в вопросе восстановления Украины. По словам президента США, Россия хочет, чтобы Украина "хоть раз добилась успеха". "Это звучит немного странно, но я объяснял президенту [Зеленскому], что президент [России Владимир] Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе, поставляя энергию, электроэнергию и товары по очень низким ценам".

Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах Киева и Вашингтона во Флориде было согласовано 90% предложенного им мирного плана из 20 пунктов.