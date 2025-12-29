Офис "Норникеля" переезжает из одного небоскреба Москва-сити в другой

Столичный офис компании "Норильский никель" переехал из одного небоскреба в Москва-сити в другой, сменив "Северную башню" на Neva Towers, где занял почти 5 тыс. квадратных метров. Эксперты рынка недвижимости оценивают стоимость аренды этих площадей в 500-600 млн руб. в год. "Коммерсант" пишет, что решение о переезде может быть связано с желанием "Норникеля" оптимизировать офисные помещения и расходы.

Основная производственная база "Норильского никеля", приносящая компании большую часть дохода, находится примерно в 3 тысячах километров от Neva Towers – на полуострове Таймыр (Красноярский край). Также у "Норильского никеля" есть площадки в Мурманской области и в Забайкальском крае.

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о необходимости переноса головных офисов крупных компаний в регионы их основной деятельности. Так, в 2024 году на Петербургском экономическом форуме президент приводил в пример компанию "РусГидро", которая перенесла штаб-квартиру из Москвы в Красноярск. Такие переезды важны не только с точки зрения имиджа, но для пополнения местных бюджетов, ведь компании выплачивают налоги по месту нахождения головного офиса.