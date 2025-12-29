СКР: Бывший глава Тамбовской области Егоров получил взятку в сумме не менее 84 миллионов

Вскоре перед судом предстанут бывший глава Тамбовской области Максим Егоров, а также, как полагает следствие, его подельники Александр Соломатин и Сергей Аганов. Расследование их дела завершено.

По версии следствия, в 2022-24 гг. Егоров систематически получал взятки (в разном виде) от генерального директора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова. Их общая сумма составила не менее 84 млн руб.

Взятки за общее покровительство по службе обвиняемый получал как лично, так и через посредников, которыми выступали Соломатин и Аганов. У Егорова и его родственников арестовано имущество на 130 млн руб. Фигуранты начали знакомиться с материалами уголовного дела, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.