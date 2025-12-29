Открылся главный ледовый городок Челябинска

Сегодня, 29 декабря 2025 года, в центре Челябинска открылся крупнейший городской ледовый городок, посвященный 290-летию столицы Южного Урала. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Торжественное открытие состоялось на площади Революции, где местные жители и гости города собрались полюбоваться ледяными скульптурами, развлечься и насладиться атмосферой праздника.



Для такого события организаторы подготовили выставку, воссоздающую архитектурные символы Челябинска, сделанные изо льда. Среди экспонатов можно увидеть копии знаменитого Дворца спорта "Юность", Театра оперы и балета, Публичной библиотеки, Городского сада имени Пушкина, Исторического музея и железнодорожного вокзала.

Всего создано 12 скульптур, символизирующих знаменитые достопримечательности города. Особое внимание может привлечь композиция с ледяной аллеей, украшенной светодиодными шарами, яблоками и метеоритами, являющимися неофициальным символом Челябинска.

Любители активных развлечений смогут найти здесь целых три ледяные горки разного уровня сложности, лабиринты "Парк Гагарина" и "Фонтан", идеально подходящие как детям, так и взрослым. Организованы многочисленные торговые палатки с традиционными лакомствами и сувенирной продукцией, а также удобные зоны отдыха с чаем и глинтвейном.