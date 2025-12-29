На Южном Урале задержан мужчина, угрожавший ножом пассажирам на остановке

В Миассе сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка и угрозах гражданам на остановке общественного транспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в полиции Челябинской области.

Читайте также: В Москве мужчина напал с ножом на инструктора автошколы

По данным ГУ МВД, утром 27 декабря на Предзаводской площади в Миассе 37-летний неизвестный гражданин с ножом преграждал движение автобусов и угрожал прохожим. Прохожие немедленно вызвали полицию, оперативно прибывшую на место происшествия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что задержанный ранее имел судимость и склонен к асоциальному поведению.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.