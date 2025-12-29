Китаевед: Накаляется ситуация вокруг Тайваня

Ситуация вокруг Тайваня накаляется все больше, в том числе на самом острове. Об этом пишет китаевед Николай Вавилов, анализируя происходящие события.

Недавно США объявили о продаже Тайваню оружия на 11 млрд долларов, включая установки HIMARS, гаубицы и ракеты. Это уже вторая поставка оружия во время второй каденции президента США Дональда Трампа. МИД Китая призвал США придерживаться принципа "одного Китая", который США официально разделяют, и не вмешиваться во внутренние дела страны (у США нет дипломатических отношений с Тайванем), а также немедленно прекратить опасные действия по вооружению этой китайской провинции, пока еще неподконтрольной Пекину. Это серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР, заявил МИД.

На днях Китай ввел санкции против 20 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню. Их движимое и недвижимое имущество, а также другие активы на территории Китая заморожены, а китайским организациям и частным лицам запрещено совершать с ними сделки или сотрудничать с ними любым способом.

Конфликт Китая и США разрастается все больше, отмечает Вавилов. В ответ на явную протайваньскую и антикитайскую позицию Вашингтона с этого года китайский флот постоянно находится в Южно-китайском и Восточно-китайском морях, действуя из логики блокады без объявления какой-то операции или учений, причем на это тратится около всего годового военного бюджета Японии ежегодно, отмечает эксперт. Китай всерьез готовится к схватке. В 2026 году противостояние может усилиться еще больше, так как действует много разных факторов

К 2035 году Китай планирует построить уже шесть авианосцев, заявляет Пентагон. Уже сегодня ВМС КНР являются крупнейшими в мире по количеству кораблей (более 370), и их число будет расти.

"Учитывая состояние большинства американских авианосцев, Китай по сути достигнет паритета с США в море, при этом его концентрация сил в Тихом океане сделает его автоматическим победителем в битве за Тайвань и за контроль в Восточной Азии. Годы перелома лидерства на море 2027-2029: примерно в это время и начнется активное прямое противостояние — уже сейчас американцы наблюдают, как регион уплывает из их рук к Китаю и планируют масштабную операцию сдерживания", — прогнозирует Вавилов.

Интересно, что две основные оппозиционные партии Тайваня, Гоминьдан и Тайваньская народная партия, используя свое совместное большинство, приняли резолюцию о вынесении импичмента президенту острова Лаю Циндэ. Правда, голосование состоится только 19 мая 2026 года и вряд ли удастся отстранить Лая Циндэ от власти, однако это свидетельствует о глубокой поляризации общества. А администрация Тайваня неумолимо будет двигаться к режиму военного положения и военной диктатуре, что только ускорит столкновение за Тайвань, полагает эксперт.

30 декабря Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет военные учения вокруг Тайваня с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС. Это станет серьезным предупреждением для сепаратистских сил, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И. Учения будут сосредоточены на боевом воздушном и морском патрулировании, захвате контроля, блокировании ключевых портов и районов, а также многомерном сдерживании за пределами островной цепи. Различные рода войск проведут совместные удары для проверки возможностей по ведению совместных военных операций при приближении военных кораблей к острову.

Более того, НОАК отработает удары по маневрирующим наземным целям в рамках учений вокруг Тайваня при помощи истребителей, бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов. Учения пройдут в координации с ракетными ударами большой дальности по ключевым целям на Тайване.

Лай Циндэ заявил, что "аннексия" Тайваня является государственной политикой Китая. Согласно докладу Пентагона, Китай намерен вторгнуться на Тайвань к 2027 году, поэтому все население должно сплотиться вокруг правящего режима и вокруг тайваньской армии. Он призвал оппозицию не лавировать, а поддержать военный бюджет острова. По его убеждению, надо заставить Пекин понять, что силовое воссоединение острова будет стоить ему очень дорого. Только это может удержать Китай от вторжения.

Недавно министерство обороны Тайваня приказало всем подразделениям строго выполнять поставленные боевые задачи, не дожидаясь приказа, если Китай "нападет" на Тайвань. Власти острова не недооценивает военный потенциал Китая, все военнослужащие находятся в состоянии повышенной готовности и готовы воевать против НОАК, заявило ведомство.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе Россия поддержит Китай, так как под угрозой окажется территориальная целостность Китая.

Позиция Пекина по вопросу Тайваня изложена в документе "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху". В нем сказано, что Китай никогда не позволит сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", заставить Тайвань отделиться от Китая. В устных заявлениях китайские официальные лица говорят, что воссоединение Тайваня с Китаем остановить невозможно.

Все эксперты сходятся во мнении, что если Китай решит прибегнуть к силовому сценарию, то для этого в силу муссонного климата пригодны только два месяца — апрель и октябрь.