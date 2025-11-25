В США назвали два плана Китая по Тайваню

У Китая есть две стратегии для возвращения Тайваня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине.

Первый план направлен на то, чтобы вынудить Тайвань капитулировать без единого выстрела в результате экономических мер. Второй — военный переворот. Будто бы Пекин систематически способствует созданию таких условий, которые снижают порог прямого конфликта. Интересно, что прямого военного вторжения в этом списке нет, хотя на Тайване и в США говорят, что Пекин вынашивает такие планы. В июле Тайвань провел военные учения с имитацией вторжения армии КНР. В США даже называли срок — 2027 год.

Во время недавнего разговора лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа первый подчеркнул, что принципиальная позиция Китая по тайваньскому вопросу состоит в том, что возвращение отколовшейся китайской провинции является важной частью нового международного порядка. Хотя Тайвань никогда не был частью КНР, это неотъемлемая историческая часть Китая.