В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

В Кремле раскрыли детали разговора президентов России и США. Высказался помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Идея пообщаться принадлежит Дональду Трампу, он хотел обсудить с Владимиром Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским. Разговор продолжался один час 15 минут. Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала я второго срока главы Белого дома, пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер назвал беседу хорошей и очень продуктивной.