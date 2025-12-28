Трамп заявил об "очень продуктивном" разговоре с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что 28 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Да, могу подтвердить", - сказал Песков ТАСС.

Ранее о прошедшей беседе сообщил сам Трамп. Американский лидер назвал ее хорошей и очень продуктивной. Президент США сообщил, что разговор состоялся в преддверии встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на два часа раньше. Она начнется в 13.00 (21:00 мск). Трамп объявил, что примет Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго в присутствии прессы.