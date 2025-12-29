В напитке Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования напитка Aloe Vera производства компании "Вельта‑Пенза".

В пяти образцах готовой продукции, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения, сообщили в пресс-службе ведомства. Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества.

Роспотребназдор призвал воздержаться от употребления этого напитка. Направлено требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках. Деятельность предприятия "Вельта‑Пенза" приостановлена с 26 декабря.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве ребенок чуть не отравился, отпив из бутылки с лимонадом "Aloe Vera". Отец пострадавшего мальчика заявил, что вместо прохладительного напитка в бутылке была жидкость, напоминающая по неприятному запаху ацетон. У мальчика начало жечь во рту сразу же после употребления. Магазин проверил продукцию из данной партии, и оказалось, что в других бутылках тоже были признаки "порчи". В Санкт-Петербурге в этой же торговой сети тоже выявили подозрительные партии напитка и сняли их с продажи.