СМИ: В Москве ребенок чуть не отравился популярным лимонадом

В Москве ребенок чуть не отравился, отпив из бутылки с лимонадом "Aloe Vera", утверждает Telegram-канал "112" со ссылкой на отца пострадавшего мальчика. Мужчина сообщил в магазин, что вместо прохладительного напитка в бутылке была жидкость, напоминающая по неприятному запаху ацетон. У мальчика начало жечь во рту сразу же после употребления.

Канал не сообщает, потребовалась ли мальчику медицинская помощь и обращались ли родители в Роспотребнадзор. Управление этого ведомства по Москве пока не давало комментарии по этому инциденту.

Между тем, как утверждает канал, магазин уже проверил продукцию из данной партии, и оказалось, что в других бутылках тоже были признаки "порчи". В Санкт-Петербурге в этой же торговой сети тоже выявили подозрительные партии напитка и сняли их с продажи. Сеть пообещала провести лабораторные исследования в ближайшее время.