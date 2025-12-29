Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине

Президент США Дональд Трамп, по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о необходимости срочного мирного урегулирования, мотивируя это риском дальнейших территориальных потерь Киева.

По словам главы Белого дома, ситуация на фронте может ухудшиться в течение считанных месяцев. "Уже часть территорий взята. И та часть, что ещё, возможно, доступна, в ближайшие несколько месяцев тоже может быть потеряна", — указал Трамп.

В этой связи лидер США обозначил возможные сроки: остающиеся вопросы, по его мнению, могут быть урегулированы за несколько недель, если процесс пойдёт по благоприятному сценарию.

По словам Трампа, дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине вышли на завершающую стадию.