Трамп заявил о финальных стадиях переговоров по Украине

По словам президента США Дональда Трампа, дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине вышли на завершающую стадию.

Американский лидер отметил, что ситуация приближается к развязке: "Либо конфликт будет урегулирован, либо он рискует затянуться на долгие годы", - указал он.

Трамп также предупредил, что в случае продолжения полномасштабных боевых действий число жертв может достичь миллионов. Ранее президент заявлял, что основные параметры возможного мирного соглашения уже определены, сообщает "Газета.ру".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с европейскими лидерами изложил условия для деэскаляции.