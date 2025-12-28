В Свердловской области за подготовку теракта арестовали троих членов семьи

Трое жителей поселка Верхнее Дуброво в Свердловской области арестованы по подозрению в подготовке теракта, следует из картотеки Свердловского областного суда.

В отношении них возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Также фигуранты дела были включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обвиняемые были арестованы Верх-Исетским районным судом. Они обжаловали меру пресечения, но областной суд оставил ее без изменений, пишет РИА Новости. Предварительно, речь идет о членах одной семьи, двух братьях и сестре.

Ранее ФСБ нейтрализовала пособника украинских террористов, планировавшего взорвать диспетчерскую станцию нефтепровода "Транснефть" в Тюменской области. 24 декабря мужчина планировал совершить теракт и достал из схрона предметы для сборки взрывного устройства. При задержании с поличным террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.