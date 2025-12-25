ФСБ России нейтрализовала террориста, планировавшего взорвать диспетчерскую станцию нефтепровода "Транснефть"

ФСБ России нейтрализовала пособника украинских террористов, который планировал диверсию на одном из предприятий критической инфраструктуры Тюменской области.

На сайте ведомства сообщается, что уроженец Винницкой области Украины по заданию спецслужб киевского режима готовил диверсионно-террористический акт на предприятии компании "Транснефть". В качестве объекта посягательств он выбрал диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода "Транснефть". Получив от противника инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства, он купил комплектующие к нему и заложил их в тайниках.

24 декабря мужчина планировал совершить теракт и достал из схрона предметы для сборки взрывного устройства. При задержании с поличным террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлено: гражданин контактировал с куратором из украинской террористической организации с использованием мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), злоумышленник собирал информацию об обстановке в окружении объектов нефтегазовой отрасли в российских регионах.

Принимается процессуальное решение. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.