25 поездов задержаны из-за схода с рельс грузового поезда в Ростовской области

20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения задерживаются из-за схода локомотива грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

ЧП произошло в 3.35 на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону. Пострадавших нет. Движение поездов организовано по соседнему пути.

Ранее из-за схода вагонов в Пензенской области часть поездов была пущена в объезд. Напомним, два поезда столкнулись в Пензенской области. Инцидент произошел 13 декабря на станции Чаис. Тепловоз проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил боковое столкновение с другим поездом. Несколько вагонов сошли с рельсов.