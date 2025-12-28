SHOT: В небе над Сызранью прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прогремели над городом Сызрань Самарской области, сообщает SHOT.

Как сообщили очевидцы, расчеты ПВО отражали атаку украинских беспилотников.

Взрывы были слышны в центральной и южной части города минувшей ночью. В некоторых районах работала сирена воздушной опасности, пишет телеграм-канал. О разрушениях или пострадавших официальной информации не поступало.

Как сообщили в Минобороны, ночью силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над шестью российскими регионами. Так, 12 БПЛА ликвидировали в Самарской области, по три — в Белгородской, Курской и Саратовской, по два — в Волгоградской и Ростовской.