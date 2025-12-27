Путин: Россия решит все задачи военным путем, если Киев не желает решить все миром

Если Киев не желает решить все миром, Россия решит все задачи своим вооруженным путем, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление глава государства сделал во время посещения пункта управления объединенной группировки войск, где провел совещание с командующими.

Путин подчеркнул, что заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.