Заветную мечту юного костромича исполнил в рамках акции "Елка желаний" губернатор Сергей Ситников

Костромской четвероклассник Алексей Горшков давно мечтал о карте мира. Мальчик, несмотря на ограничения по здоровью, увлекается географией с раннего детства. Прекрасно разбирается в теме, знает все страны и их столицы, любит рисовать карты. Также подросток занимается адаптивным спортом, изучает английский и китайский языки, мечтает о путешествиях.

«В этом году мы решили поучаствовать в акции «Елка желаний» впервые. И нам посчастливилось, что наше желание снял с новогодней елки Сергей Константинович. Подарок губернатора поможет моему сыну в его увлечении географией. Он очень давно о ней мечтал», - поделилась мама мальчика Альбина Горшкова.

Напомним, благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится Общероссийской организацией «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В рамках акции исполняются мечты детей от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, семей участников СВО, детей с особенностями здоровья.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поздравил Лешу и его семью с наступающим Новым годом и вручил в подарок настенную карту, сладости для него и его младшего брата Александра.

Алексей в свою очередь подарил главе региона карту Костромской области, которую нарисовал вместе с братом.

«География - это интересно. Я узнал все страны, столицы. Для меня самое интересное это карта Африки, потому что в Африке 54 страны. Я хотел бы съездить в Египет, потому что там пустыни и пирамиды», - поделился с главой региона Алексей Горшков.

«Яркие впечатления детства, исполнение самой заветной мечты остаются в памяти на всю жизнь. Представьте восторг ребёнка, впервые оказавшегося за штурвалом большого корабля или в кабине настоящего самолёта. Эти мгновения искренней детской радости не забываются и могут дать начало большому увлечению и даже помочь выбрать свою дорогу в жизни. С наступающим Новым годом. Чтобы ваши самые добрые желания находили отклик и становились реальностью. Вам всего доброго, здоровья!», - обратился к семье мальчика Сергей Ситников.

Благотворительный проект «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по инициативе Президента России. За все это время было исполнено свыше 320 тысяч детских просьб. Участие в проекте принимают представители органов власти, предприниматели и неравнодушные жители, готовые лично исполнить детские мечты.