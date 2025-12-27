Правительство России увеличит финансирование программы льготных агрокредитов

Правительство России увеличит финансирование программы льготных агрокредитов. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале правительства.

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет выделено еще 5 млрд рублей. Это позволит сохранить сниженную ставку для ранее выданных инвестиционных и краткосрочных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции.

Благодаря этому аграрии смогут высвободить оборотные средства и увеличить выпуск продукции.