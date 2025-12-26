Инициатива Ситникова: Еще одна костромская спортшкола получила "олимпийский" статус

Спортивная школа №5 Костромы официально получила статус школы олимпийского резерва. Развитие спортивной инфраструктуры - одна из основных инициатив губернатора Сергея Ситникова. В регионе строятся новые и капитально ремонтируются существующие спортивные объекты, приобретается спортивное оборудование.

Формирование современных условий способствует вовлечению большего количества людей в массовые виды спорта, развитию профессиональных направлений. Так, воспитанники спортивной школы № 5 имени Анатолия Николаевича Герасимова успешно выступают на соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня. Один из воспитанников учреждения - Андрей Сахаров - вошел в состав юниорской сборной России по лыжным гонкам по итогам успешных выступлений на международных и всероссийских соревнованиях.

Новый статус спортивной школы позволит региону привлечь федеральную субсидию на оснащение школы по федеральному стандарту. Это будет уже четвертая школа олимпийского резерва в Костромской области. Данный статус уже имеют спортивная школа олимпийского резерва единоборств "Динамо" им. В.А. Шершунова, спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона А.В.Голубева и спортивная школа №2 Костромы.

В 2026 году на развитие спортивных школ олимпийского резерва регион привлек субсидию из федерального бюджета в размере 2,1 млн рублей.