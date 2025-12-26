Хинштейн попросил исключить из "Единой России" жену осужденного экс-депутата

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил региональное отделение "Единой России" вывести из состава фракции супругу осужденного экс-депутата облдумы Максима Васильева.

По словам Хинштейна, Светлана Васильева "активно поддерживала мужа, пытаясь "прикрыть" его перед законом". "Каждый делает свой выбор. Но никто не уйдет от правосудия", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Сегодня суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы экс-депутата курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в хищениях бюджетных средств при строительстве фортификаций в приграничье. Бывшему чиновнику также назначили штраф в 800 тысяч рублей.

Кроме того, суд взыскал с экс-депутата 152 миллиона рублей. Иск к Васильеву направила компания-подрядчик "Корпорация развития Курской области", которая должна была заниматься возведением защитных сооружений на границе с Украиной.