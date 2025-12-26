ЦБ представил обновленный дизайн тысячной купюры

Центральный банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1 тысячу рублей. На ней изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях "Метеор" и Дворец земледельцев в Казани.

Такой выбор достопримечательности объясняется тем, что на лицевой стороне должен быть изображен объект из столицы Приволжского федерального округа (Нижнего Новгорода), а на оборотной – ключевые места всего федерального округа.

"Обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс. Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме. На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Модернизированная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года, добавили в ЦБ.

Обновление купюр ЦБ никак не удается провести без скандалов. Некоторое время назад отказались от выпуска купюр с казанским храмом – на нем не нашли креста, это даже стало поводом для инициации законопроекта о запрете на изображение культовых объектов без символики (в данном случае – креста). А уже в этом году из-за предположительной накрутки голосов были отменены итоги голосования по достопримечательностям для 500-рублевой купюры (Грозный-сити внезапно "выиграл" у знаменитой горы Эльбрус).