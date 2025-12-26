Авторов проекта о депутате Наливкине приговорили к шести годам условно

Авторов сатирического проекта о вымышленном депутате Виталии Наливкине Андрея Клочкова и Семена Вавилова приговорили к шести годам лишения свободы условно. Также им назначен штраф в 150 тысяч рублей.

Фигурантов признали виновными по ч. 3 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"). Поводом для возбуждения дела стало видео "Виталий Наливкин предотвратил теракт". На кадрах персонаж якобы использовал гранатомет.

По данным прокуратуры, осужденные незаконно изготовили два самодельных взрывных устройства на основе пиротехнического состава. "Изготовленные устройства они использовали для постановки и съемки провокационного видеоролика. С этой целью злоумышленники привязали взрывные устройства к агитационному предвыборному баннеру и остановке общественного транспорта "Сады" на улице Штабского в Уссурийске. Подключив электрические провода, они инициировали взрыв", - говорится в сообщении приморской прокуратуры.

Гособвинитель требовал для авторов проекта наказания в виде реального лишения свободы. Надзорное ведомство в ближайшее время намерено обжаловать приговор.

Наливкин олицетворял деятельного народного избранника и высмеивал пороки современной государственной власти. Скетчи с участием Наливкина стали популярны, набирали миллионы просмотров. В 2021 году после выхода одного из выпуска в эфир на авторов возбудили уголовное дело и съемки прекратились.

В марте 2024 года сообщалось, что у сыгравшего народного избранника Андрея Неретина начался некроз тазобедренного сустава, мужчина остался без работы и не может оплачивать лечение, живет в бараке на окраине города. После закрытия шоу на YouTube Неретин устроился сторожем на продуктовую базу, а потом заболели и остался вовсе без работы. В октябре прошлого года режиссер проекта Андрей Клочков сообщил, что Неретин умер на 49-м году жизни.