В Госдуму готовятся внести законопроект о правилах устройства детей-сирот в семью

В Госдуме готовится к внесению законопроект, который может изменить правила семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Главное нововведение в том, что приоритет будет отдаваться устройству в семью родственников и/или проживающих в том же регионе. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова.

Подробности законопроекта неизвестны. Он должен быть внесен на следующей неделе. Филатова пишет только, что при отсутствии подходящих родственников в регионе устройство будет возможно и для жителей других регионов. Такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке с особым вниманием к интересам и потребностям ребенка. Однако подобные заверения ранее сопровождали все законопроекты, в том числе самые скандальные и ювенальные, поэтому важны формулировки документа.

Действующий Семейный кодекс РФ и так отдает приоритет при усыновлении родственникам (п. 5 ст. 127). Но вот о регионе ничего не сказано. При этом усыновление считается лучшей формой семейного устройства, чем просто опека.

В июне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова доложила президенту Владимиру Путину, что около 25% детей, содержащихся в российских детских домах, находятся там необоснованно. Она считает, что не предпринимается достаточно усилий, чтобы устроить ребенка в приемную семью или вернуть в родную. По ее мнению, этого не происходит по той причине, что органами, отвечающими за сохранение семейной среды, являются службы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и МВД. У них просто нет задачи "вытащить семью из кризиса". Их задачи - это безопасность, опека, административные наказания. Есть надзиратели и наказывающие. А помогать семье некому.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев уверен, что семью и родителей нужно поставить на центральное место в обществе, перестроив все системы управления. Нужно прекратить все попытки "контролировать" семьи и начать им доверять, полностью убрав все, что даже отдаленно напоминает ювенальные подходы.