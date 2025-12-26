В Челябинской области снесли первый аварийный дом по проекту КРТ

Завершился процесс расселения и сноса первого аварийного жилого дома в Челябинске. Об этом Накануне.RU сообщили в Фонде развития территорий региона. Программа позволяет гражданам переехать в новые благоустроенные квартиры и улучшает инфраструктуру городов.

По данным Фонда, программа комплексного развития территорий успешно реализуется в 33 регионах России. Уже расселено более 361,6 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором ранее проживало почти 20 тысяч человек. Теперь граждане имеют возможность жить в комфортных современных домах, а регионы привлекают дополнительные инвестиции и создают новые рабочие места.

В Челябинской области принята программа КРТ на 41 территории общей площадью 436 га. Их потенциальный объём застройки оценивается в 3,7 млн кв. м. Сегодня строительство ведётся на 21 площадке, общая площадь которых достигает 102 га. Благодаря усилиям государства и частных инвесторов жители региона смогут улучшать своё качество жизни, переезжая в комфортные и безопасные районы.