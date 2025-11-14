На Среднем Урале завершают расселение домов, признанных аварийными до 2017 года

В Свердловской области завершают программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Работа велась с 2019 года, но уже в конце текущего регион приступит к расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Денис Паслер.

"До конца года будет сдан последний 32‑квартирный дом в поселке Бобровский Сысертского муниципального округа. После заселения в него бывших жильцов аварийного фонда программа будет полностью завершена", - написал глава региона.

По его словам, за шесть лет реализации программы, условия проживания улучшили 31,5 тыс. уральцев, расселено 508 тыс. кв.м. аварийного жилья и построено свыше 140 новых домов, в том числе и малоэтажных. На новую программу в 2025-2026 годах выделено 790,6 млн рублей, 282,7 млн из которых - средства Фонда развития территории, 500 млн - областной бюджет, а 7,9 - местные.

Под первый этап расселения попадет 12 муниципалитетов, включая семь опорных городов: Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва и другие. Планируется переезд 434 человек из 28 аварийных домов общей площадью 7,8 тыс. кв.м.

"Берем на себя повышенные обязательства. Вместо 28 запланированных в следующем году намерены расселить 90 домов. Продолжаем системно решать задачу по созданию безопасных и комфортных условий для жизни уральцев", - заявил губернатор.