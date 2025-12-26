Путин заявил бизнесменам, что требует Донбасс на переговорах с Вашингтоном

Российский лидер Владимир Путин на закрытой встрече с крупными предпринимателями страны основное время посвятил теме переговоров с США по Украине.

Ключевым требованием остаётся передача под её контроль территории Донбасса. Глава государства вспоминал "анкориджские договорённости" и утверждал, что Москва готова пойти на те уступки. Президент заявил, что "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается", оставив возможность для частичного территориального обмена.

Путин также обвинил США в слабости из-за смены позиции после разговоров с европейцами. Ещё одной темой стала Запорожская АЭС: Путин не скрывал, что с США обсуждается вариант совместного управления станцией. Американцы интересовались возможностью майнинга на её площадке, сообщает "Коммерсант".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, которые передал Путину глава РФПИ Кирилл Дмитриев.