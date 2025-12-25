В Кремле анализируют материалы по Украине, переданные президенту Дмитриевым

В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, которые передал президенту России Владимиру Путину глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что в ходе контактов спецпредставителя Кирилла Дмитриева в Майами была получена информация о результатах консультаций американской стороны с европейцами и украинцами. Теперь Москва проанализирует эти наработки на предмет их соответствия "духу Анкориджа".