Степашин высказался за полную блокировку WhatsApp

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин высказался о возможной полной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) на территории страны.

По его словам, такая мера станет необходимой, если сервис проигнорирует требования Роскомнадзора. Регулятор направил владельцам платформы очередное официальное предупреждение.

"Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу", — заявил экс-премьер. Параллельно он призвал активнее продвигать отечественные соцсети и мессенджеры, в частности, государственный сервис Max.

Степашин уверен, что российские аналоги предоставят пользователям весь функционал зарубежных платформ, приведя в пример интеграцию с порталом "Госуслуги".

Ранее был подан иск к РКН и Минцифры из-за ограничений звонков в мессенджерах.