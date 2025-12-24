Подан иск к РКН и Минцифры из-за ограничений звонков в мессенджерах

Группа россиян, которые являются пользователями мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) обратились в суд с административным иском к Роскомнадзору и Минцифры.

Они оспаривают частичные ограничения на голосовые вызовы. Иск подан в Таганский районный суд Москвы. Заявители требуют признать действия регуляторов незаконными, утверждая, что они нарушают ряд конституционных прав: свободу распространения и получения информации, тайну связи и частной жизни, а также принцип недопустимости произвольного ограничения прав.

В обоснование своей позиции истцы ссылаются на статистику Банка России, согласно которой основными каналами для мошеннической деятельности остаются традиционные телефонные звонки и SMS, а не мессенджеры. Кроме того, ими предложено рассмотреть возможность внедрения функции добровольной блокировки трафика мессенджеров для отдельных пользователей, сообщает РБК

Эти данные косвенно подтверждаются и заявлениями регулятора. Так, ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отмечал, что, несмотря на снижение активности мошенников в мессенджерах, телефонный канал по-прежнему является для них основным.

Ранее WhatsApp обвинил российские власти в попытке лишить 100 млн россиян права на частную переписку.