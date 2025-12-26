Путин предложил создать антирейтинг образовательных учреждений РФ

Глава государства Владимир Путин предложил ввести систему ежегодного мониторинга эффективности образовательных учреждений через публикацию антирейтинга.

Заявление аоявилось на сайте Кремля. В список 100 худших организаций будут включать те, чьи выпускники демонстрируют низкие показатели по трудоустройству и уровню дохода, согласно статистике Минтруда. Цель инициативы — не просто констатация фактов, а последующая адресная помощь.

Для каждого учреждения из антирейтинга планируется создать программу модернизации при участии региональных властей. Параллельно президент поручил активнее развивать профориентацию и увеличивать число кадровых центров для помощи выпускникам.

Напомним, в российских вузах планируется сократить около 45 тысяч платных мест. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Это около 13% от общего количества платных мест.