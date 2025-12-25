В Челябинской области взнос на капремонт в 2026 году вырастет на 11%

В Челябинской области размер ежемесячного платежа на капитальный ремонт в 2026 году составит 15,45 рублей за квадратный метр, что на 11% выше прошлогоднего показателя. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Такая индексация носит ежегодный характер и необходима для поддержания региональной программы капитального ремонта.

Читайте также: В Якутии прокуратура пришла с вопросами по поводу капремонта в Министерство ЖКХ

По данным ведомства, реформа, проведённая в сентябре 2024 года, позволила пересмотреть сроки капитальных ремонтов в зависимости от фактического состояния конструкций многоквартирных домов. Такой подход повысил эффективность распределения бюджетных средств и улучшил качество предоставляемых услуг.

Мера затрагивает всех собственников жилья, однако предусмотрена система компенсаций и субсидий для социально незащищённых слоёв населения. Льготники имеют право на получение скидок на оплату взносов, установленных федеральным и областным законодательством.

Взносы поступают в специальный фонд, аккумулирующий финансовые ресурсы для планового проведения капитального ремонта жилых помещений. Повышение тарифов проводится с учётом финансовой нагрузки на население, позволяя проводить реконструкции и поддерживать жилые дома в надлежащем техническом состоянии.