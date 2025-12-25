Пермский краевой суд оставил в силе наказание бывшему следователю Станиславу Зуеву

Пермский краевой суд оставил в силе наказание бывшему следователю Станиславу Зуеву, сообщает Properm.

Он требовал взятку у обвиняемого по налоговому делу экс-депутата из Чайковского Дмитрия Югова. За это его отправили на семь лет в колонию строгого режима и взыскали штраф в 600 тыс. рублей.

Суд исключил из приговора взыскание с Зуева 300 тыс. рублей суммы взятки.

Как сообщало Накануне.RU, сотрудники ФСБ задержали Станислава Зуева вечером 25 июля 2025 года. За ним на диване лежал пакет, в котором находился муляж из четырех 5-тысячных купюр и 56 билетов "Банка приколов". По версии следствия, это взятка в размере 300 тыс. руб. — в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). МИФНС № 21 по Пермскому краю выявила в деятельности муниципального комбината благоустройства в Чайковском сокрытие средств на сумму 7,1 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание недоимки.

Материал налоговой проверки поступил в СО по Чайковскому району СКР 20 июня 2025 года. Следователь по особо важным делам Зуев позвонил 10 июля на мобильный телефон экс-директора учреждения и заявил, что для решения проблемы есть варианты. За отказ в возбуждении уголовного дела он потребовал 500 тыс. руб.

Бывший чиновник обратился в ФСБ, дальнейшее общение с Зуевым проходило под контролем оперативников.

О том, что дело о сокрытии не менее 6,8 млн руб., то есть в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), возбуждено, бывший чиновник узнал 21 июля — в кабинете Зуева. Следователь согласился на уменьшение взятки до 300 тыс. руб. И предложил подписать протокол допроса, хотя в действительности подозреваемого не допрашивал. По его словам, показания изложены таким образом, чтобы можно было прекратить преследование за отсутствием состава преступления.

Зуев уволен из СКР 7 августа. В Мотовилихинский районный суд Перми 1 октября его доставил полицейский конвой. На вопрос судьи Натальи Мальковой бывший следователь ответил, что не согласен с квалификацией. По мнению подсудимого, в его действиях нет получения взятки в крупном размере. Но может быть усмотрено покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).