На Южном Урале осудили мужчину, виновного в гибели молодой пары в страшном ДТП

В Миасском городском суде завершилось громкое разбирательство по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем летом 2025 года. Тогда в столкновении на трассе Миасс-Златоуст погибла молодая семейная пара — Илья и Валерия Ноздрёвы, совсем недавно переехавшие в город Златоуст. Сведения об этом сообщили в полиции Южного Урала.

49-летний водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" признан виновным в грубом нарушении правил дорожного движения, что повлекло к смерти двоих человек. Во время маневра он выехал на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с машиной, в которой находились молодожёны.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд постановил назначить мужчине пятилетний срок заключения в колонии-поселении, дополнительно лишив его права управлять транспортом на два года и 10 месяцев. Родственники жертв добились удовлетворения гражданских исков на общую сумму более трех миллионов рублей компенсации.

Несмотря на значительный ущерб, нанесённый семье, требования истцов превышали итоговую компенсацию в разы, составляя первоначально 15 миллионов рублей за моральный ущерб и 600 тысяч рублей за материальный ущерб.

Приговор судьи вступил в законную силу.