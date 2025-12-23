"Свердловскавтодор" заплатит свердловчанину 2 миллиона за смерть его матери в ДТП

АО "Свердловскавтодор" выплатит жителю Верхотурского района 2 млн рублей компенсации за смерть его матери в результате ДТП. Подробнее об этом деле рассказывает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла 13 ноября 2023 года на участке автодороги "г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов". В тот день водитель служебного автомобиля марки "Камаз 6520 В-5", убирая снег, зацепился рабочей поверхностью переднего навесного оборудования за обочину дороги, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки "LADA Vesta", которым управляла мать истца.

Женщина получила травмы, которые привели к ее смерти.

Сын погибшей обратился в Верхотурский районный суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с АО "Свердловскавтодор". Прокурор также просил суд удовлетворить требования истца.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, при которых погибла женщина, с учетом позиции прокурора суд удовлетворил иск, взыскав в пользу мужчины компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.