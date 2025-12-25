В Москве установлен исторический максимум потребления электричества

В Москве, а также Московской, Калужской и Воронежской энергосистемах вчера и сегодня были зафиксированы исторические максимумы потребления электроэнергии.

Так в единой системе столицы и Подмосковья 24 декабря потребление составило 19 968 МВт (+85 МВт к предыдущему рекорду 19 декабря 2024 года), сообщили в пресс-службе "Системного оператора ЕЭС".

Потребление в Калужской области в тот же день тоже было рекордным, хотя и куда более скромным, чем в столичном регионе – 1317 МВт. В Калуге предыдущий рекорд был установлен 13 декабря 2023 года.

Ну вчера (дважды – в утренние и вечерние часы пикового потребления), а также сегодня в Воронежской области потребили электричества на 2063 МВт. Предыдущий рекорд в этом регионе относится аж к советскому периоду – 1990 году.

Энергетики отмечают, что один из факторов роста потребления мощности – низкая температура воздуха в центральной части России.