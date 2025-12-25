В "Яндекс Go" появилась визуализация спроса на такси

У сервиса "Яндекс Go" появилась визуализация спроса на такси. Пользователь сможет понять, из чего складывается текущая стоимость поездки, пишут "Ведомости" со ссылкой на компанию.

Так, пользователь может увидеть, сколько людей рядом хотят уехать прямо сейчас на такси, сколько машин при этом свободны и могут принять заказ. Также приложение проанализирует погоду и ситуацию на дорогах, которые влияют на стоимость и продолжительность поездки.

В Яндексе сообщили, что данные обновляются ежеминутно. Увидеть ситуацию в текущий момент можно, если нажать на значок рубля в левом верхнем углу (после выбора маршрута и тарифа).