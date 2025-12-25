Вторичное жилье в крупных городах России выросло в цене на 8% за год

Жилищный рынок завершил 2025 год ростом стоимости квадратных метров. Данную информацию предоставил сервис "Циан".

Средняя стоимость вторичного жилья в городах с населением более 500 тыс. человек по итогам неполного 2025 года увеличилась в среднем на 8% до 147 тыс. за кв.м.

Самые высокие темпы роста цен на "вторичку" отмечены в Москве, Ижевске, Севастополе, Санкт-Петербурге и Чебоксарах, где стоимость жилья растет активнее среднего по стране — на 12-16%, при этом объем предложений на рынке резко упал — на 19%.