Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Вторичное жилье в крупных городах России выросло в цене на 8% за год

Жилищный рынок завершил 2025 год ростом стоимости квадратных метров. Данную информацию предоставил сервис "Циан".
Средняя стоимость вторичного жилья в городах с населением более 500 тыс. человек по итогам неполного 2025 года увеличилась в среднем на 8% до 147 тыс. за кв.м.

Самые высокие темпы роста цен на "вторичку" отмечены в Москве, Ижевске, Севастополе, Санкт-Петербурге и Чебоксарах, где стоимость жилья растет активнее среднего по стране — на 12-16%, при этом объем предложений на рынке резко упал — на 19%.

Теги: Челябинская область, вторичное жилье, инфляция


