Семейную ипотеку на вторичное жилье расширят на города, где нет новостроек

Семейная ипотека на вторичное жилье будет распространяться на те российские города, где нет новостроек. Об этом заявил Владимир Путин.

Сегодня во время подведения итогов года к президенту обратилась жительница города Стрежевой из Томской области. Она описала ситуацию с семейной ипотекой.

"В нашем городе нет новостроек и не строятся новые дома. Те дома, которые у нас построены, с квартирами, которые нам подходят, старше 20 лет. Поэтому мы бы хотели попросить, чтобы вы расширили семейную ипотеку для таких семей, как мы, и для таких городов, как наш", - обратилась женщина к Путину.

Глава государства признал, что "здесь возникает ряд вопросов и ряд проблем".

"Они связаны с тем, что все зависит от качества строения, от качества дома, где приобретается жилье. Потому что пока выплачивается ипотека, само жилье может прийти в негодность. Надо всегда очень внимательно относиться к выбору того объекта, который вы приобретаете. Но вот здесь было сказано, что почти 900 городов, 880 по-моему, действительно уже включены в этот список. Если ваш город не включен в этот список, мы это сделаем", - пообещал Путин.