Захарова назвала публикацию Bloomberg об американском плане по Украине фейком

Публикация агентства Bloomberg со ссылкой на "близкий к Кремлю источник" о якобы намерениях России относительно последней версии плана США по Украине – фейк, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее агентство сообщило, что Кремль намерен добиваться существенных правок в представленный Владимиром Зеленским 20-пунктовый мирный план, который в Москве рассматривают лишь как "отправную точку" для возможных переговоров. Текущая редакция документа не учитывает ряд ключевых требований России. Это гарантии против дальнейшего расширения НАТО на восток, закрепление нейтрального статуса Украины даже в случае ее вступления в ЕС, более жесткие ограничения на численность Вооруженных сил Украины после конфликта, гарантии по статусу русского языка в Украине.