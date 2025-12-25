Борьба за баллы? Минпрос будет пристальнее следить за трудоустройством выпускников

Минпросвещения издало приказ, который направлен на повышение показателей трудоустройства выпускников вузов. Он вносит изменения в предыдущий приказ от 28 марта 2023 года, который утвердил показатели эффективности подведомственных вузов.

Приказ содержит большую таблицу разных показателей. Ужесточилось требование к показателю, связанному с трудоустройством. Теперь введено условие "работа по специальности". Кроме того, если раньше любой провальный показатель просто оценивался в ноль баллов, то теперь за невыполнение показателя по трудоустройству предусмотрены штрафные санкции в виде снижения баллов. Так, если по специальности трудоустроены более 70% выпускников - вуз получит 10 баллов, от 50 до 70% - 5 баллов, от 40 до 50% - ноль баллов, менее 40% - будут сняты 5 баллов. Правда, есть масса других показателей, так что даже снятие 5 баллов может "раствориться" в итоговой сумме. Всего 18 показателей.

Что студентам и высшему образованию страны дают эти баллы, не совсем понятно. Но считается, что власти зорко следят за тем, чтобы качество образования было высоким, а инструментом этого мониторинга как раз и являются баллы. В вузах даже известен такой иронический термин как "гонибаллизм", когда преподаватели заняты тем, чтобы гнать баллы для достижения каких-то показателей.

Весной министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что из общего числа выпускников педвузов 2024 года на начало 2025 года были трудоустроены только 47%. При этом в школы приходят далеко не все из них, то есть до школ доходит не более трети от общего числа выпускников.