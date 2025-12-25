ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в газохранилище в Калуге

Житель Калуги по заданию украинских спецслужб планировал взорвать федеральное газохранилище и автостоянку оборонного предприятия, сообщает ФСБ РФ.

При задержании террорист - уроженец Запорожья - оказал сопротивление, его ликвидировали. В его телефоне обнаружена переписка в мессенджере с куратором из украинских спецслужб с обсуждением инструкциями по изготовлению СВУ и взрывчатых веществ.

Из обнаруженного схрона изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы к нему.

Ранее ФСБ нейтрализовала пособника украинских террористов, планировавшего взорвать диспетчерскую станцию нефтепровода "Транснефть" в Тюменской области. 24 декабря мужчина планировал совершить теракт и достал из схрона предметы для сборки взрывного устройства. При задержании с поличным террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.