На Южном Урале открылся обновленный Центр врачей общей практики

В Челябинской области в поселке Магнитный открылся обновленный Центр врачей общей практики. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным пресс-службы, в Центре был проведен капитальный ремонт. В ходе работ были заменены кровля, окна и двери, обновлены инженерные сети – отопление, водопровод, канализация, электрика. Полностью обновлены медицинские кабинеты, установлены: современная вентиляция, пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Обновлена входная группа для удобства пациентов и клиентов.

Главный врач районной больницы села Агаповка Олеся Латышева отметила, что модернизация первичного звена здравоохранения позволит врачам работать в современных условиях, а жителям — получать качественную медицинскую помощь рядом с домом.

По её словам, новые планировочные решения и современное оборудование Центра обеспечивают бесперебойную работу медучреждения и создают комфорт для пациентов.