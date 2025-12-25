В Турции задержаны 115 подозреваемых, планировавших теракты на Рождество и Новый год

В Стамбуле задержаны 115 подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство"(ИГ)*, которые занимались подготовкой терактов в рождественские и новогодние праздники.

По данным прокуратуры, был проведен масштабный рейд с задержаниями, обысками и конфискацией по 124 адресам. Изъяты пистолеты, боеприпасы.

Всего подозреваемых – 137, операция по задержанию продолжается, передает ТАСС.

В прошлом году Турция после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" провела несколько рейдов против сторонников ИГ*, которая взяла на себя ответственность за нападение. Газета Hürriyet сообщала, что среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Киргизии Зульфией С. Кроме того, в Турции незадолго до теракта в "Крокусе" побывали два террориста, которые являются уроженцами Таджикистана, — это Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода.

*Террористическая организация, запрещена в РФ